Над Дніпропетровщиною збито 8 ракет, з важкої артилерії ворог обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду, - ОВА. ФОТО

Вночі військові з повітряного командування "Схід" збили всі 8 ракет, які ворог спрямував на область.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламки російського "металобрухту" впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка, вона у лікарні. У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир.

На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать", - йдеться в повідомленні.

Протягом ночі ворог обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду з важкої артилерії. У Нікополі внаслідок обстрілу згорів приватний будинок, ще 4 пошкоджено. Зачепило й господарську споруду та електромережі. Минулося без постраждалих.

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