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Уламки збитої ракети на подвір’ї приватного будинку в Києві. ФОТО

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Під час нічної ракетної атаки на Україну уламки збитої ракети впали в подвір’ї приватного будинку. Без постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Київ. Ворожий обстріл. В Голосіївському районі в подвір’ї приватного будинку впали уламки ракети. Загорання ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Уламки збитої ракети на подвір’ї приватного будинку в Києві 01

За даними правоохоронців, потерпілих та руйнувань немає.

"Дякуємо ППО за чудову роботу", - резюмує департамент комунікацій МВС.

Також читайте: Ракетна атака на Київ: ППО знищила, попередньо, півтора десятка ракет, - КМВА

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських ракет. 

Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські загарбники завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.

Топ коментарі

  • Олена Тихонова b920a9e0
    Помилилась, не роздивилась зразу, що то полуниця.
  • FT FT
    От падлюки кацапские. Взяли грядку с клубникой своей ракетой стоимостью в две-три современных школы или больницы, испортили. Когда рашисты будут в очередной раз просить ножки буша чтобы не сдохнуть с голода, нужно показывать им ето фото куда делись все ихние деньги
  • Sergiy Shylo
    Пожежу ліквудував сам господарь за допомогою садівного шлангу)
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