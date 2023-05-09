Уламки збитої ракети на подвір’ї приватного будинку в Києві. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Київ. Ворожий обстріл. В Голосіївському районі в подвір’ї приватного будинку впали уламки ракети. Загорання ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, потерпілих та руйнувань немає.
"Дякуємо ППО за чудову роботу", - резюмує департамент комунікацій МВС.
Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських ракет.
Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські загарбники завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.