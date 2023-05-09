Уламки ворожих ракет на Київщині: є часткові руйнування цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж
Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, воронку від ворожих обстрілів виявили на Київщині в одному із районів області.
"Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5. Потерпілі та пошкодження відсутні. Правоохоронці Київщини забезпечують охорону місця події, проводять огляд. Закликаю усіх під час повітряної небезпеки проходити в укриття!", - зазначив він.
Також, за його словами, уламки крилатої ворожої ракети виявили в одному із районів Київщини. Частини зброї окупантів впали на поле. Потерпілих і руйнування немає. Поліцейські оглядають місце події.
"Наголошую усім, якщо ви знайшли частини ракет, дронів. Не торкайтесь вибухонебезпечних предметів, повідомте про знахідку спеціальні служби, обмежте доступ до місця падіння уламків", - звертається Нєбитов до мешканців Київщини.
За його інформацією, частини ворожої ракети також виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури.
"Але завдяки майстерній роботі протиповітряної оборони ЗСУ вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету", - резюмує начальник ГУ Нацполіції Київської області.
Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські загарбники завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.
Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських ракет.
Також повідомлялось, що під час ракетної атаки зафіксовано влучання на Черкащині.