Уламки ворожих ракет на Київщині: є часткові руйнування цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Під час нічної ракетної атаки на Україну уламки ворожих ракет впали на територію Київщини.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, воронку від ворожих обстрілів виявили на Київщині в одному із районів області.

"Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5. Потерпілі та пошкодження відсутні. Правоохоронці Київщини забезпечують охорону місця події, проводять огляд. Закликаю усіх під час повітряної небезпеки проходити в укриття!", - зазначив він.





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Також, за його словами, уламки крилатої ворожої ракети виявили в одному із районів Київщини. Частини зброї окупантів впали на поле. Потерпілих і руйнування немає. Поліцейські оглядають місце події.

"Наголошую усім, якщо ви знайшли частини ракет, дронів. Не торкайтесь вибухонебезпечних предметів, повідомте про знахідку спеціальні служби, обмежте доступ до місця падіння уламків", - звертається Нєбитов до мешканців Київщини.

За його інформацією, частини ворожої ракети також виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

"Але завдяки майстерній роботі протиповітряної оборони ЗСУ вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету", - резюмує начальник ГУ Нацполіції Київської області.







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Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські загарбники завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських ракет.

Також повідомлялось, що під час ракетної атаки зафіксовано влучання на Черкащині.