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Росіяни заявили про обстріл Шебекіно Бєлгородської області. Кажуть, снаряд упав у дворі багатоповерхівки. ФОТО

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Влада Бєлгородської області заявляє про те, що вночі місто Шебекіно нібито обстріляли.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В‘ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"Снаряд упав між двома багатоквартирними житловими будинками - пошкоджені вікна, балкони та фасади обох будинків", - написав він.

Також, за його словами, уламки посікли 6 автомобілів.

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Постраждалих, за словами Гладкова, нема.

Росіяни заявили про обстріл Шебекіно Бєлгородської області. Кажуть, снаряд упав у дворі багатоповерхівки 01

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Нагадаємо, раніше влада Бєлгорода повідомила про скасування параду 9 травня, "щоб не провокувати противника".

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Олег Гнатенко
    Жахливе неподобство! Як так можна! Злочин проти людяності! Негайно позбавити артилеристів десерту за недольот та відправити росіянам, в якості компенсації, ще 10 снарядів по тих же координатах!
    P.S. А взагалі, це скоріше за все, такий же український снаряд, як і авіабомби на Бєлгород - криворукі макаки в російській уніформі, стріляли по нашій території, але невистачило розуму виставити приціл і обстріляли російське прикордонне Шебекіно. Хіба вперше?
  • 5 копійок
    Так це ж чудово!👍
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