Росіяни заявили про обстріл Шебекіно Бєлгородської області. Кажуть, снаряд упав у дворі багатоповерхівки. ФОТО

Влада Бєлгородської області заявляє про те, що вночі місто Шебекіно нібито обстріляли.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В‘ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"Снаряд упав між двома багатоквартирними житловими будинками - пошкоджені вікна, балкони та фасади обох будинків", - написав він.

Також, за його словами, уламки посікли 6 автомобілів.

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Постраждалих, за словами Гладкова, нема.

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Нагадаємо, раніше влада Бєлгорода повідомила про скасування параду 9 травня, "щоб не провокувати противника".