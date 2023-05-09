Росіяни заявили про обстріл Шебекіно Бєлгородської області. Кажуть, снаряд упав у дворі багатоповерхівки. ФОТО
5 55522
Влада Бєлгородської області заявляє про те, що вночі місто Шебекіно нібито обстріляли.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В‘ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.
"Снаряд упав між двома багатоквартирними житловими будинками - пошкоджені вікна, балкони та фасади обох будинків", - написав він.
Також, за його словами, уламки посікли 6 автомобілів.
Постраждалих, за словами Гладкова, нема.
Нагадаємо, раніше влада Бєлгорода повідомила про скасування параду 9 травня, "щоб не провокувати противника".