Ворог обстріляв касетними боєприпасами центр та приватний сектор Курахового, - мер Падун. ФОТОрепортаж

Доба на території Курахівської громади Донецької області минула дуже гучно. Під обстріли потрапили м.Курахове, промзона смт.Курахівка та околиці смт.Гостре.

Про це повідомив у фейсбуці мер Курахового Роман Падун, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, обстріли було здійснено з РСЗВ "Град" та ствольної артилерії.

"Дякувати Богу без постраждалих та загиблих. Частково пошкоджено 14 приватних домогосподарств, теплові мережі центрального теплопостачання, електричні мережі. Без електрики залишилось 650 абонентів. Під час нічного обстрілу по центральній частині та приватному сектору м.Курахове касетними боєприпасами та зі ствольної артилерії постраждало 7 багатоповерхових житлових будинків та дві адміністративні будівлі Курахівської громади. На місці подій працюють спеціалісти", - зазначає Падун.

Комунальні підприємства працюють в штатному режимі, продовжують роботи з ліквідації наслідків обстрілів.

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