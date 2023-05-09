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Укрпошта випустила марку "Гвардія наступу". ФОТО

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9 травня Укрпошта запускає в обіг марку "Гвардія наступу".

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуючи силам протиповітрянноі оборони запускаємо сьогодні "Гвардію наступу". Спецпогашення відбудеться в усіх обласних центрах України звісно з участю наших захисників. І ніякий злий дідусь нам не завадить!", - написав Смілянський у телеграмі.

Він додав, що увечері буде ще невелике оголошення від Укрпошти.

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Марки також можна придбати онлайн.

Укрпошта випустила марку Гвардія наступу 01

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Кстати да, я очень переживаю куда пропал пес Патрон. Или Патрона задвинули на задворки славы, шоб у зели рейтинг не забирал
  • Герхард
    Наступу нема, а марка є.
    Радіємо та льопаємо себе щоками по вухам.

    Можна ще святковий Телемарафон подивитися, де Буданов та Мосійчук роскажуть, як ми вже в червні будемо у Криму на пляжах кукурудзу їсти.
  • Muni
    Наступу нема, натомість марка є!
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