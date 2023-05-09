Агентів РФ, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ, затримали на Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запорізькій області нейтралізували агентурну мережу ФСБ РФ. Одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим – особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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За даними слідства, зловмисники займались підготовкою терактів проти командного складу Сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються на території регіону і залучені до виконання бойових завдань на південному фронті.

"Для цього російська агентура збирала "погодинну" інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників. Отримані відомості передавали до фсб у вигляді електронних геолокацій, медіафайлів і текстових повідомлень через закритий чат у месенджері Телеграм.

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За координатами ворожих агентів окупанти хотіли здійснити прицільні удари крилатими або балістичними ракетами. Крім того, загарбники розглядали "варіант" фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівок, які планували встановити в районах базування Сил оборони", - зазначили в СБУ.

Від "кураторів" російські агенти отримали $4 тис. "авансу" для підготовки терактів.

Контррозвідники своєчасно викрили зловмисників та затримали їх під час виконання ворожого завдання.

"За даними слідства, керівником агентурної групи країни-агресора був мешканець Запоріжжя, колишній військовий. Після початку повномасштабного вторгнення він звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, з проханням "організувати" йому "контакт" з російською спецслужбою.

Невдовзі у приватній переписці на нього вийшов кадровий співробітник фсб, який поставив йому задання розвідувально-підривної діяльності проти України. Для їх виконання зрадник залучив свого знайомого, який працював водієм в очільника однієї з районних адміністрацій Запоріжжя.

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За вказівкою фсб водій "в темну" використовував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі. Крім того, зрадники "наводили" ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди на території регіону. Також вони підшукували своїх "однодумців" для потенційного вербування та включення до складу агентурної групи фсб", - розповіли у Службі безпеки.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучили:



- автомат Калашникова АК-47;

- майже 1 тис. боєприпасів різного калібру;

- бойові та димові гранати з комплектуючими.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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