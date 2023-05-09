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Агентів РФ, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ, затримали на Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Запорізькій області нейтралізували агентурну мережу ФСБ РФ. Одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим – особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, зловмисники займались підготовкою терактів проти командного складу Сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються на території регіону і залучені до виконання бойових завдань на південному фронті.

"Для цього російська агентура збирала "погодинну" інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників. Отримані відомості передавали до фсб у вигляді електронних геолокацій, медіафайлів і текстових повідомлень через закритий чат у месенджері Телеграм.

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За координатами ворожих агентів окупанти хотіли здійснити прицільні удари крилатими або балістичними ракетами. Крім того, загарбники розглядали "варіант" фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівок, які планували встановити в районах базування Сил оборони", - зазначили в СБУ.

Від "кураторів" російські агенти отримали $4 тис. "авансу" для підготовки терактів.

Контррозвідники своєчасно викрили зловмисників та затримали їх під час виконання ворожого завдання.

"За даними слідства, керівником агентурної групи країни-агресора був мешканець Запоріжжя, колишній військовий. Після початку повномасштабного вторгнення він звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, з проханням "організувати" йому "контакт" з російською спецслужбою.

Невдовзі у приватній переписці на нього вийшов кадровий співробітник фсб, який поставив йому задання розвідувально-підривної діяльності проти України. Для їх виконання зрадник залучив свого знайомого, який працював водієм в очільника однієї з районних адміністрацій Запоріжжя.

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За вказівкою фсб водій "в темну" використовував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі. Крім того, зрадники "наводили" ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди на території регіону. Також вони підшукували своїх "однодумців" для потенційного вербування та включення до складу агентурної групи фсб", - розповіли у Службі безпеки.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучили:

- автомат Калашникова АК-47;
- майже 1 тис. боєприпасів різного калібру;
- бойові та димові гранати з комплектуючими.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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Агентів РФ, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ, затримали на Запоріжжі 01
Агентів РФ, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ, затримали на Запоріжжі 02
Агентів РФ, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ, затримали на Запоріжжі 03
Агентів РФ, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ, затримали на Запоріжжі 04
Агентів РФ, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ, затримали на Запоріжжі 05
Агентів РФ, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ, затримали на Запоріжжі 06
Агентів РФ, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ, затримали на Запоріжжі 07
Агентів РФ, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ, затримали на Запоріжжі 08
Агентів РФ, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ, затримали на Запоріжжі 09
Агентів РФ, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ, затримали на Запоріжжі 10

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Топ коментарі

  • Вячеслав Crane
    треба було пузаня застрелити при затриманні, а тепер харчі на нього доведеться переводити
  • Прощай немытая раССея
    Респект контрикам!...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дві мерзенні ублюдіни одна з яких ще й вагітний хряк...
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