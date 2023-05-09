Ворог вдарив ракетами по промпідприємству у Краматорську, - ОВА. ФОТОрепортаж
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Донецькому напрямку 5 разів під обстріли потрапляла Курахівська громада: у Кураховому пошкоджено 14 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі та промислове підприємство. Вночі зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, а також обстріли Мар'їнки та Максимільянівки.
"На Горлівському напрямку 1 людина поранена у Бахмуті. 2 будинки пошкоджено у Торецьку, ще 7 у Соледарській громаді: 4 у Никифорівці і 3 у Васюківці. Під обстрілами Часів Яр - пошкоджені будинки й нежитлові приміщення", - йдеться у повідомленні.
На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Зарічному Лиманської громади.
Кириленко інформує, що всього за добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини.
Раніше повідомлялося, що ворог обстріляв касетними боєприпасами центр та приватний сектор Курахового.
За даними британської розвідки, дефіцит води стає все критичнішою проблемою для російських окупантів у тимчасово непідконтрольному Україні Донецьку.