Ворог вдарив ракетами по промпідприємству у Краматорську, - ОВА. ФОТОрепортаж

Пізно вночі у Краматорську пролунали 2 вибухи - російські ракети впали на території промислового підприємства. На щастя, минулося без жертв.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Донецькому напрямку 5 разів під обстріли потрапляла Курахівська громада: у Кураховому пошкоджено 14 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі та промислове підприємство. Вночі зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, а також обстріли Мар'їнки та Максимільянівки.

"На Горлівському напрямку 1 людина поранена у Бахмуті. 2 будинки пошкоджено у Торецьку, ще 7 у Соледарській громаді: 4 у Никифорівці і 3 у Васюківці. Під обстрілами Часів Яр - пошкоджені будинки й нежитлові приміщення", - йдеться у повідомленні.

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На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Зарічному Лиманської громади.

Кириленко інформує, що всього за добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини.

Раніше повідомлялося, що ворог обстріляв касетними боєприпасами центр та приватний сектор Курахового.

За даними британської розвідки, дефіцит води стає все критичнішою проблемою для російських окупантів у тимчасово непідконтрольному Україні Донецьку.