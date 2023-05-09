Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби російська армія вкотре атакувала мирні населені пункти Херсонського та Бериславського районів з реактивних систем залпового вогню, артилерії, авіації та БПЛА. Під вогнем ворога опинилися об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

Російські військові випустили по с.Кізомис та с.Станіслав. У Кізомисі пошкоджено 8 приватних будинків. У Станіславі бомби поцілили у сільську раду, пошкоджено 14 житлових будинків, 2 гаражі, 5 автомобілів, аптека та магазин, постраждали 10 місцевих жителів, серед яких 9-річний хлопчик.

З артилерії окупанти обстріляли с.Качкарівка, там поранено 42-річну місцеву жительку. Артилерійським вогнем ворог накрив і місто Берислав, там поранено 55-річного чоловіка.

У смт Антонівка внаслідок артилерійського обстрілу поранено 42-річного чоловіка та 67-річну жінку, стан постраждалої вкрай тяжкий.

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