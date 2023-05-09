Два трактори підірвалися на ворожих вибухових пристроях на Миколаївщині, - ДСНС. ФОТО

На Миколаївщині на ворожих вибухових пристроях підірвалися два трактори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в с. Висунськ під час земляних робіт у полі чоловік 1984 р. н. трактором наїхав на невстановлений вибухонебезпечний предмет, що спричинило вибух. На щастя, пошкоджень зазнала лише сільськогосподарська техніка.

Така ж подія сталася у полі між с. Любомирівка та Новогригорівка. У результаті вибуху тракторист 1969 р. н. дістав мінно-вибухову травму, його госпіталізовано до лікарні.





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"Закликаємо жителів деокупованих населених пунктів пам’ятати про високу мінну небезпеку, в тому числі не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, інші відкриті місцевості, особливо ті, які були окуповані або де точилися бойові дії, або які перебували під ворожою окупацією", - зазначають рятувальники.

Раніше повідомлялося, що через мінну небезпеку цього літа закриють морські пляжі Миколаївщини.