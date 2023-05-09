Поплічника пропагандистки Монтян, який адміністрував її Telegram-канал, викрила СБУ у Києві. ФОТОрепортаж

У результаті комплексних заходів у Києві викрито адміністратора прокремлівського Telegram-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"46-річний мешканець столиці, який особисто знайомий з Монтян ще з 2014 року, а згодом навіть балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили, після початку повномасштабного вторгнення він активно допомагав колаборантці "розкручувати" її проросійський Telegram-канал, який нараховує майже пів мільйона підписників", - зазначають у СБУ.

Встановлено, що зловмисник "модерував" дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів.

Також він "фільтрував" дописи, які не відповідають "критеріям" кремлівських наративів або не підтримують злочинної діяльності Монтян. Крім того, фігурант активно поширював деструктивний контент і на власних сторінках популярних соцмереж.

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У своїх "публікаціях" він заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об’єктах України і розповсюджував фейки про ситуацію на фронті.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта. Під час обшуків за адресою його проживання виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Чоловіку повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників).

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