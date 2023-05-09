Виманював гроші в родин зниклих воїнів ЗСУ: повідомлено про підозру шахраю. ФОТО

Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру громадянину, який шахрайським шляхом заволодів коштами родичів зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ (ч. 3 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний шукав у соцмережі публікації про пошук українських захисників, які тривалий час не виходять на зв’язок зі своїми рідними.

Представляючись офіцером ЗСУ, волонтером або товаришем по службі, він повідомляв рідним та близьким зниклих військовослужбовців про те, що йому відомо їх місцезнаходження.

"Здебільшого, місцем перебування зниклих воїнів він називав м. Бахмут, повідомляючи також про серйозні поранення, отримані захисниками. Використовуючи уразливий психоемоційний стан потерпілих, підозрюваний пропонував їм перерахувати на його особистий банківський рахунок кошти начебто на бензин для евакуації розшукуваних бійців, закупки ліків для них, тощо. Вартість своєї "допомоги" він оцінював від 1,5 до 5 тис грн", - йдеться у повідомленні.

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Отримавши гроші, шахрай припиняв зв’язок з потерпілими, а інколи навіть ображав, вказуючи на їх довірливість.

За оперативними даними, внаслідок шахрайських дій постраждало щонайменше 6 громадян. Тривають слідчі дії, встановлюються всі постраждалі особи