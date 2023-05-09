Наслідки ракетного удару по Дніпру та обстрілу Нікополя. ФОТОрепортаж

Вночі 8 травня росіяни поцілили по місту Дніпру. 9 травня ворожі війська гатили по житлових будинках мирних жителів Нікопольського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

У Дніпрі уламки ворожої ракети пошкодили дах будинку та перекриття кількох квартир. Є постраждалі.

Правоохоронці вилучили уламки боєприпасів. Кілька десятків мешканців було евакуйовано.





У Нікополі, який рашисти обстріляли о 1-ій годині ночі, зруйновано один будинок та ще 8 зазнали пошкоджень. Також вибуховою хвилею та осколками побило господарчі споруди, паркани та обірвало лінію електромереж.

Через годину, о 2-ій ночі окупанти здійснили артилерійський обстріл території Марганецької громади Нікопольського району.







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