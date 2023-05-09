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Наслідки ракетного удару по Дніпру та обстрілу Нікополя. ФОТОрепортаж

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Вночі 8 травня росіяни поцілили по місту Дніпру. 9 травня ворожі війська гатили по житлових будинках мирних жителів Нікопольського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

У Дніпрі уламки ворожої ракети пошкодили дах будинку та перекриття кількох квартир. Є постраждалі.

Правоохоронці вилучили уламки боєприпасів. Кілька десятків мешканців було евакуйовано.

Наслідки ракетного удару по Дніпру та обстрілу Нікополя 01
Наслідки ракетного удару по Дніпру та обстрілу Нікополя 02

У Нікополі, який рашисти обстріляли о 1-ій годині ночі, зруйновано один будинок та ще 8 зазнали пошкоджень. Також вибуховою хвилею та осколками побило господарчі споруди, паркани та обірвало лінію електромереж.

Через годину, о 2-ій ночі окупанти здійснили артилерійський обстріл території Марганецької громади Нікопольського району. 

Наслідки ракетного удару по Дніпру та обстрілу Нікополя 03
Наслідки ракетного удару по Дніпру та обстрілу Нікополя 04
Наслідки ракетного удару по Дніпру та обстрілу Нікополя 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Над Дніпропетровщиною збито 8 ракет, з важкої артилерії ворог обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду, - ОВА. ФОТО

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