На кордоні Естонії та РФ з’явився плакат "Путін - воєнний злочинець". ФОТО

В Естонії на стіні Нарвського замку, яка повернута до російського кордону, 9 травня вивісили великий плакат із зображенням президента РФ Володимира Путіна, на якому написано, що той є воєнним злочинцем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це не провокація, а заздалегідь спланована (Нарвським. - Ред.) музеєм та організацією Propastop інсталяція, яка висітиме кілька днів. Вона недвозначно нагадує про те, що тут у нас у Нарві проходить кордон. Плакат розміщений на стіні, на якій майорить естонський прапор. Це те місце, яке розташоване прямо навпроти масштабного майданчика і сцени на протилежному боці (річки та кордону. - Ред.)", – сказала директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова.





Вона підкреслила, що інсталяція повинна нагадувати, "що поряд з нами триває повномасштабна війна, розв'язана Путіним" і "все має свою ціну". Метою акції, за словами організаторів, є розвінчання пропаганди та хибної інформації, що розповсюджується у російських ЗМІ.

Також напередодні в Нарві на асфальті біля занепалого Будинку культури імені Василя Герасимова (який архітектурно схожий на знищений російськими загарбниками Маріупольський драмтеатр), з'явився зроблений фарбою напис "ДІТИ".

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"Думаю, що метою цієї акції також було нагадати, що поряд з нами розгортається трагедія, в якій гинуть десятки тисяч абсолютно невинних людей. Серед них дуже багато дітей та жінок. Навіть ті, хто не гинуть, нині зазнають неймовірних поневірянь, на які їх прирекла сусідня держава. Такі акції дозволяють нам не черствіти та розставляти вірні акценти", - прокоментувала акцію Марія Сморжевських-Смирнова.