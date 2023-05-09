Нацгвардієць збив ворожу ракету із ПЗРК "Ігла". ФОТО

Військовослужбовець Нацгвардії збив крилату ракету під час нічної атаки на столицю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацгвардії.

"Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК "Ігла". У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55", - йдеться у повідомленні.

Частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

Але завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету.







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Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські загарбники завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських ракет. За даними Київської ОВА, на Київщині збито всі повітряні цілі. Влучань не зафіксовано. Уламками пошкоджено покрівлю будинку. Своєю чергою, начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов опублікував фото уламків ворожих ракет, збитих на Київщині.

Також повідомлялось, що під час ракетної атаки зафіксовано влучання на Черкащині. Окрім того, повідомлялося, що росіяни минулої доби обстріляли 19 прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Ввечері 8 травня російські військові завдали масованого ракетного удару по Харківському району області та вдарили ракетами по промпідприємству у Краматорську.