Активісти змусили посла РФ у Варшаві покласти квіти до інсталяції пам’яті українців, які загинули через російську агресію. ФОТО

Активісти змусили посла РФ у Варшаві покласти квіти, які він ніс до радянського пам’ятника, біля інсталяції пам’яті українців, які загинули від рук росіян.

Про це повідомили активісти ініціативи "Євромайдан-Варшава", інформує Цензор.НЕТ.

Вони створили довкола пам’ятника радянським солдатам у Варшаві велетенську інсталяцію, яка зображує понівечені війною українські міста і символічні могили загиблих українців. Задум полягав у тому, щоб послу довелося "або піти по-людськи через головний вхід, проходячи обстріляні росіянами Маріуполь, Бучу, Ірпінь та свідомо йти по гробах і крові українців, або лізти, як дічь, по кущах боковими входами".

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Зрештою посол не став підходити до самого пам’ятника та залишив принесені квіти перед створеною активістами інсталяцією.

У коментарі ЗМІ посол РФ Сергєй Андрєєв висловив жаль, що йому другий рік поспіль не вдається вшанувати пам’ять радянських військових через такі перешкоджання, але одразу ж додав, що це його "не засмучує", пише Європейська правда.

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Перед 9 травня посольство Росії зверталося до МЗС Польщі з проханням "організувати захист громадського порядку".