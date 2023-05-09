Послання "рускому ваєнному самальоту" на аеродромі Василькова та інші знакові місця повномасштабної війни на оновленій карті Google. ФОТОрепортаж

Компанія Google у квітні оновила супутникові знімки у безкоштовній програмі Google Earth Pro, додавши до неї зроблені з космосу фотографії високої якості за березень-квітень минулого року. На них - розбомблені українські міста.

Радио Свобода показало найвідоміші моменти перших місяців вторгнення у тому вигляді, в якому їх відобразили супутники, передає Цензор.НЕТ.

Наприклад, аеродром "Антонов" у Київській області мав стати для російських військ свого роду "порталом": саме сюди Росія планувала висадити десант, який потім, як передбачалося, візьме під контроль Київ. Зробити цього їй не вдалося.





На супутникових знімках, зроблених за два тижні, 15 квітня 2022 року, добре видно жахливі руйнування на території аеродрому (включаючи ангар, в якому було знищено легендарний літак Ан-225 "Мрія"), окопи та укріплення, вириті російськими військовими, сліди артилерійських обстрілів.

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Міст, що з'єднував міста Ірпінь та Буча з околицями Києва, був підірваний самими українськими військовими 25 березня - щоб завадити просуванню російських військ у бік української столиці. Попри це він ще довго залишався єдиною артерією, за якою люди з окупованих міст Київської області могли врятуватися від звірств російської армії.

Кинуті машини, вирви від артилерійських снарядів, що розірвалися - так міст через Ірпінь виглядає на супутникових знімках, зроблених 31 березня 2022 року, в останній день російської окупації Київської області.

Висадку десанту на головному аеродромі Києва, у Борисполі, вдалося запобігти меншою кров’ю. Супутникові знімки Google Earth за 28 лютого показують, що його злітно-посадкова смуга була перекрита розставленою на ній технікою.

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Супутникові знімки аеродрому у Василькові, де базується 40-а бригада, показують, що українські льотчики, які протистояли переважаючим їхнім силам суперника, мали не лише відвагу, а й почуття гумору. Незабаром після початку війни за допомогою трафарету та фарби вони нанесли на злітно-посадкову смугу напис.

Буча стала не лише символом військових злочинів, скоєних російськими солдатами у перші місяці повномасштабної війни в Україні, а й краху "другої армії світу". Фотографії розбитої колони російських військ на Вокзальній вулиці у Бучі опублікували практично всі провідні світові ЗМІ.

Наразі від цієї купи знищених бронемашин не залишилося й сліду, а більшість будівель на вулиці відремонтовано. Для історії залишилися знімки на Google Earth, зроблені 16 березня 2022 року.

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24 лютого на Харків рушили колони Росгвардії (включаючи автозаки, що призначалися для затримання потенційних учасників протестів у місті), 1-ї танкової армії, 6-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ. Кільком російським танкам вдалося прорватися майже до самого міста.

Підбита техніка, якою після бою була засіяна дорога, добре видна і на супутникових знімках, зроблених 21 березня.

Будівля пологового будинку в Маріуполі зі слідами обстрілу добре видна на супутникових знімках, зроблених 29 березня.

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