Український воїн Віталій на позивний "Техас", втратив на війні ноги, але повернувся до свого підрозділу та став аеророзвідником. ФОТО

Воїн 118 окремої бригади територіальної оборони Віталій на позивний "Техас" після пораненя та втрати ніг повернувся до свого підрозділу і став аеророзвідником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці 118-ї окремої бригади територіальної оборони

У повідомленні зазначається: "Його звуть Віталій. Він родом із Драбівщини, шо на лівобережжі Черкащини. До повномасштабного вторгнення керував невеликим підприємством, виховував сина Антона та захоплювався високоточною стрільбою. Лютий 2022- го змінив життя підприємця. Разом із однодумцями він прийшов до 118-ї бригади ТРО і дякуючи власним вмінням та навичкам потрапив до підрозділу аеророзвідки".

У бригаді зазначидли, що у серпні, виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку, під час артобстрілу, Віталій отримав поранення через яке лишився без обох ніг. Він пройшов тривале лікування, реабілітацію, навчання ходити знову. Але все це не не зломило дух розвідника.

"Після того, як Віталій отримав "нові ноги", він повернувся до свого рідного підрозділу аеророзвідки. Його знання та досвід стали в нагоді побратимам, які лише опановують непросту професію розвідника. Віталій навчає новачків та жартує: "В аерозрозвідці головне – гострий зір,швидкий розум та вправні руки "", - зазначаєтьсяу у повідомленні.

"Незламний дух "Техаса" та його жага до ПЕРЕМОГИ є прикладом усім нам. Честь, друже "Техас"!", - зазначили у бригаді.

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