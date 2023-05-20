Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та авіаудар по Вугледару. ФОТОрепортаж
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Вдосвіта росіяни ударили ракетами по Слов’янську, 1 будинок зруйновано, ще 9 пошкоджено.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Волноваському напрямку Вугледар зазнав авіаудару та 21 артобстрілу. У Богоявленці пошкоджено 2 будинки. Пречистівка 4 рази потрапила під артобстріл, Новоукраїнка - двічі.
"На Горлівському напрямку 2 людини загинули у Часовоярській громаді. У Торецьку 1 людина поранена, пошкоджено 4 будинки та інфраструктурний об'єкт. У Никифорівці Соледарської громади пошкоджено 13 будинків. Ракетного удару зазнала Полтавка Іллінівської громади - пошкоджено господарче приміщення", - йдеться у повідомленні.
На Лисичанському напрямку пошкоджено 1 будинок у Званівці і 2 будинки у Лиманській громаді: у Торському і Зарічному.