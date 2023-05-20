Відкрито збір коштів на прилади нічного бачення PVS-14 для захисників України

Відкрито збір коштів на прилади нічного бачення PVS-14 для українських воїнів.

Про це повідомив у фейсбуці військовослужбовець В'ячеслав Целуйко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічні бойові дії у напівзруйнованому місті виявилися непростою справою. Безмісячна ніч, дим від пожеж та вранішній туман настільки осліплювали, що мій напарник буквально вів мене за руку через воронки, купи розбитої цегли та шматки заліза. Бо в нього був прибор нічного бачення PVS-14, а я був сліпий. Минулого року, завдяки Анастасія Єгорова, ми отримали ПНБ PVS-7, який використовували наші водії для нічного керування автівкою. Але зіткнувшись з реаліями Фортеці, я терміново запросив у товаришів доставку його до мене", - зазначає воїн.

За його словами, цей ПНБ не оптимальний для бойових дій у місті, видно через нього середньо, з ним не можна стріляти через тепловізійний приціл.

"Але, без перебільшення, він рятував мені життя, коли треба було вночі бігти від точки А в точку Б під артилерійським обстрілом. Тим не менш, специфіка роботи вимагає відповідних засобів. Тому я вирішив відкрити збір на PVS-14, з яким простіше переміщуватися і, головне, стріляти вночі. Тим більше, що ми нарешті отримали бойові за лютнева відрядження в Бахмут і я кинув у "банку" 50 тис. власних коштів", - додає Целуйко.

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Він також публікує реквізити для охочих долучитися до збору коштів:

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