Новини Фото

Ветерани Швецов та Храпко на протезах пройшли 120 км на двох та зібрали понад 3 млн на гастроскоп. Потрібно ще 500 тис ФОТО

4 24417
Ветерани Олександр Швецов та Сергій Храпко завершили піший марафон, зустрівшись на трасі між Києвом та Житомиром. Вони зібрали понад 3,1 млн грн на гастроскоп для київського військового шпиталю та встановили рекорд України. Збір триває, потрібно ще 500 тис.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на фейсбук-сторінки учасників марафону Олександра Швецова та Сергія Храпка.

"Дякую Боже!!! Українці, дякуємо. Ми пішки подолали відстань Житомир-Київ", - написав Швецов.

"120 кілометрів обіймів, посмішок , компотів і котлет, фури , тесли і газони. Бізнесмени і електрики, продавчині і родини в святкових вишиванках. Українці - ви неймовірні!!!" - пише Храпко.

Дивіться: Ветерани Швецов та Храпко, обидва на протезах, ідуть пішки один назустріч одному з Києва та Житомира, щоб зібрати 3,6 млн грн на обладнання для військового шпиталю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ветерани Швецов та Храпко на протезах пройшли 120 км на двох та зібрали понад 3 млн на гастроскоп. Потрібно ще 500 тис 01

За 5 днів марафону ветерани спільними зусиллями пройшли 120 км та зібрали 3,1 млн грн на гастроскоп для київського шпиталю. Прилад коштує 3,6 млн, тож їм потрібно зібрати ще 500 тис. гривень. Збір триває, долучитися до нього можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/6oDWWR2MXE.

Також Швецов та Храпко під час марафону встановили рекорд України.

Також читайте: Запущено опитування "Досвід протезування на вітчизняних протезних підприємствах"

Швецов закликав ветеранів, які втратили кінцівки, не втрачати віру в свої можливості.

"Більше 8 років назад..,чесно кажучи я думав що ходити вже не зможу, а просто буду свій "залишок" пересуватися до пошти за пенсією))) Пацани та дівчата з ампутаціями: НЕ ВЕДІТЬСЯ НА ЦЮ ПАРАНОЮ У ВАШИХ ГОЛОВАХ. Бо одного разу у Вашому житті зʼявиться дядько з написом на желетці "Експерт, Національний реєстр рекордів". Підійде та скаже: "Ви встановили новий рекорд України!". Життя крута штука, а країна в якій ми живемо ще круче", - написав він.

Ветерани Швецов та Храпко на протезах пройшли 120 км на двох та зібрали понад 3 млн на гастроскоп. Потрібно ще 500 тис 02
Ветерани Швецов та Храпко на протезах пройшли 120 км на двох та зібрали понад 3 млн на гастроскоп. Потрібно ще 500 тис 03
Ветерани Швецов та Храпко на протезах пройшли 120 км на двох та зібрали понад 3 млн на гастроскоп. Потрібно ще 500 тис 04

Топ коментарі

  • Saskia Jansen
  • Elvis2
    Хлопці. Ви найкращі !!!
  • Yakov Yakov a510eb23
    а голова верховного суду князєв нікуди не ходив, йому принесли 2.7 млн. доларів. і ніякого гастроскопу нєпрікасаємий князєв купувати не збирався.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини