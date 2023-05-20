Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема "ідеолога" встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
На Полтавщині: за матеріалами СБУ 8 років тюрми загрожує двом ворожим пропагандистам. Один з них – працівник місцевого підприємства критичної інфраструктури, який прославляв повномасштабне вторгнення в Україну. Інший фігурант "просував" в інтернеті ідею встановлення в українських містах пам’ятників Кадирову.
У Дніпропетровській області: викрито колишнього місцевого комерсанта, що героїзував бойовиків ПВК "Вагнер" та виправдовував їхню участь у штурмі українських міст на сході України. Деструктивні "гасла" він поширював через інтернет, а також під час спілкування зі знайомими.
На Донеччині: нейтралізовано цілий "осередок" проросійських інтернет-агітаторів. До нього входило 4 мешканці регіону, які вихваляли бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", задіяних на східному фронті.
У Кіровоградській області: затримано мешканця Онуфрієвського району. У своїх дописах у соцмережі "Одноклассники" він називав "незаконною" деокупацію Херсону.
У Чернігівській області: повідомлено про підозру ще двом ворожим агітаторам. На власних акаунтах у соцмережах вони розміщували пропагандистські дописи, які підхоплювали російські інтернет-групи. Встановлено, що син однієї з фігуранток є російським військовим, з яким вона перебувала на постійному зв’язку.
На Рівненщині: задокументовано підривну діяльність двох громадянок РФ, які мають посвідки на постійне проживання в Україні. У заборонених соцмережах вони дискредитували українських захисників та схвалювали злочини російських окупантів з Бурятії проти цивільного населення.
За всіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.