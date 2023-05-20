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Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема "ідеолога" встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки нейтралізувала підривну діяльність ще 12 проросійських агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент в інтернеті.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

На Полтавщині: за матеріалами СБУ 8 років тюрми загрожує двом ворожим пропагандистам. Один з них – працівник місцевого підприємства критичної інфраструктури, який прославляв повномасштабне вторгнення в Україну. Інший фігурант "просував" в інтернеті ідею встановлення в українських містах пам’ятників Кадирову.

У Дніпропетровській області: викрито колишнього місцевого комерсанта, що героїзував бойовиків ПВК "Вагнер" та виправдовував їхню участь у штурмі українських міст на сході України. Деструктивні "гасла" він поширював через інтернет, а також під час спілкування зі знайомими.

На Донеччині: нейтралізовано цілий "осередок" проросійських інтернет-агітаторів. До нього входило 4 мешканці регіону, які вихваляли бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", задіяних на східному фронті.

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У Кіровоградській області: затримано мешканця Онуфрієвського району. У своїх дописах у соцмережі "Одноклассники" він називав "незаконною" деокупацію Херсону.

У Чернігівській області: повідомлено про підозру ще двом ворожим агітаторам. На власних акаунтах у соцмережах вони розміщували пропагандистські дописи, які підхоплювали російські інтернет-групи. Встановлено, що син однієї з фігуранток є російським військовим, з яким вона перебувала на постійному зв’язку.

На Рівненщині: задокументовано підривну діяльність двох громадянок РФ, які мають посвідки на постійне проживання в Україні. У заборонених соцмережах вони дискредитували українських захисників та схвалювали злочини російських окупантів з Бурятії проти цивільного населення.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

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Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема ідеолога встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ 01
Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема ідеолога встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ 02
Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема ідеолога встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ 03
Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема ідеолога встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ 04
Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема ідеолога встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ 05

Топ коментарі

  • Buda Pest
    "встановлення в Україні пам'ятників Кадирову"

  • MrStepanovM
    прокацапське лайно, невіглас не знаючий історії, зрадник за "тридцять серебряків" це одне, але пам'ятники кадирову?! Ну, це просто психічно хворе створіння!
  • Яр Холодний
    Так і я прибічник "установки пам"ятника Кадирову"! Вибрать на території України молоду "акаційку" Шоб була гарна та рівненька Потім відловить Кадирова Зрізать у акаціїни вершину, обстругать та знять кору Потім змазать її свинячим салом (олія не підійде - бо швидко обтече А яловий чи баранячий жир твердуватий - погано змащуватиме) І насадить його на "постамент"!


    «…Орда» все пре, її жене жадоба,

    Чуже гребти їй здавна не звикать,

    Однак, нагострена уже сокира, -

    кілок недовго гарно затесать.



    Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,

    Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,

    «Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!

    Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…



    «Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,

    Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!

    Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,

    Зась нашу кров задарма проливать!



    Врага на палю! Хай сидить повище,

    І лупиться додому, вдалечінь,

    І хай над ним Вкраїни вітер свище,

    І дивиться небесна глибочінь…"
    (С Гайдамака "Поклик" 2014 р)
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