Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема "ідеолога" встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки нейтралізувала підривну діяльність ще 12 проросійських агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент в інтернеті.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

На Полтавщині: за матеріалами СБУ 8 років тюрми загрожує двом ворожим пропагандистам. Один з них – працівник місцевого підприємства критичної інфраструктури, який прославляв повномасштабне вторгнення в Україну. Інший фігурант "просував" в інтернеті ідею встановлення в українських містах пам’ятників Кадирову.



У Дніпропетровській області: викрито колишнього місцевого комерсанта, що героїзував бойовиків ПВК "Вагнер" та виправдовував їхню участь у штурмі українських міст на сході України. Деструктивні "гасла" він поширював через інтернет, а також під час спілкування зі знайомими.



На Донеччині: нейтралізовано цілий "осередок" проросійських інтернет-агітаторів. До нього входило 4 мешканці регіону, які вихваляли бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", задіяних на східному фронті.

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У Кіровоградській області: затримано мешканця Онуфрієвського району. У своїх дописах у соцмережі "Одноклассники" він називав "незаконною" деокупацію Херсону.



У Чернігівській області: повідомлено про підозру ще двом ворожим агітаторам. На власних акаунтах у соцмережах вони розміщували пропагандистські дописи, які підхоплювали російські інтернет-групи. Встановлено, що син однієї з фігуранток є російським військовим, з яким вона перебувала на постійному зв’язку.



На Рівненщині: задокументовано підривну діяльність двох громадянок РФ, які мають посвідки на постійне проживання в Україні. У заборонених соцмережах вони дискредитували українських захисників та схвалювали злочини російських окупантів з Бурятії проти цивільного населення.



За всіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

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