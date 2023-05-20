Річниця наказу про вихід із "Азовсталі": у центрі Києва відбулася хода "Чекаємо додому героїв Маріуполя". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 травня, через рік після наказу про вихід із "Азовсталі" Маріупольського гарнізону, у центрі Києва відбулася хода "Чекаємо додому героїв Маріуполя".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Учасники ходи зібралися в парку ім.Т.Г. Шевченка, звідки організованою колоною вирушили до Майдану Незалежності. Тут родичі та знайомі полонених бійців закликали владу сприяти якомога швидшому звільненню з полону захисників "Азовсталі".





































































































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У ході також взяли участь представники Коордиційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також визволені з полону воїни.

Наприкінці акції учасники ходи вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Організувала ходу патронатна служба "Азову".

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук