Міжнародний брендинг України: У Відні починається мультидисциплінарний фестиваль UStream Fest. ФОТО

22 травня у Відні стартує UStream Fest - головна подія української культури і мистецтва на території Австрії, волонтерсько-меценатська ініціатива, заснована у 2015 році.

У Відні фестиваль відбудеться вчетверте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на UStream Fest.

Програма фестивалю традиційно представлена різними дисциплінами від книжкових презентацій до художнього кіно і театральних вистав. UStream Fest від самого початку був, за задумом організаторів, частиною брендингу України як прогресивної нації з потужним креативним потенціалом.

Засновником і організатором UStream Fest є громадська організація "Центр українських ініціатив", очолювана Олександрою Саєнко.

Продюсерка зазначила: "Цьогорічний фестиваль відрізняється від попередніх програмою і метою. З початком повномасштабного вторгнення на території Австрії опинились понад 90 тис. наших співвітчизників, лише у Відні - близько 20 тисяч. Зрозуміло, що ці люди потребують власного культурного продукту і підтримки емоційного зв'язку з Батьківщиною, тому в нашій програмі тепер більше заходів, адресованих саме українським відвідувачам. Крім того, в умовах гібридної війни роль мистецтва як засобу документування і трактування подій суттєво зросла, і ми обговорюємо цю роль з українською і міжнародною публікою під час зустрічей з нашими митцями".

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В іншому принципи і вимоги до програми залишились незмінними - високий мистецький рівень і престижність локацій, серед яких, зокрема, легендарна кав'ярня і найпопулярніший театр для юної публіки.

У програмі UStream Fest-2023 - зустрічі з українськими митцями і презентація проекту "Культура vs війна", показ військової кінодрами "Мати апостолів", книжкові презентації авторів видавництва Vivat і вистави Дніпровського молодіжного академічного театру "Віримо!"

За час існування фестиваль став упізнаваним на віденській культурній сцені, у 2015-2019 роках було проведено три фестивалі у Відні та один у Зальцбурзі, разом це близько 30 заходів у 18 найкращих локаціях (Віденський Концертхаус, Віденська філармонія, Літературний дім Зальцбург, Музейний квартал та ін.).

У фестивалі взяли участь близько 100 митців, заходи відвідало близько 4000 міжнародних гостей з Австрії, Німеччини, Італії, Франції та інших країн. Понад 10 партнерів підтримали в різні роки UStream, у тому числі - місто Відень, земля Зальцбург, Райффайзен Банк International, Посольство України у Відні, Інститут журналістики та медіаменеджменту (Відень), Український інститут.