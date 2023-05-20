У Харкові російський дрон-камікадзе поцілив у об’єкт інфраструктури. ФОТО

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це в телеграмі повідомила Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 20 травня близько 14:30 російські військові запустили на Харків безпілотник. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе "Ланцет".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Київщину: активно працювала ППО. Влучань не зафіксовано

Зафіксовано влучання у будівлю об‘єкта інфраструктури у Слобідському районі.

Прокурори та слідчі ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.



