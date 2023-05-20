Війська РФ обстріляли Торецьк із "Градів": поранили шістьох містян, серед них 11-річна дитина. ФОТОрепортаж

У Торецьку армія РФ поранила шістьох містян, серед них 11-річна дитина – розпочато досудове розслідування .

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 20 травня 2023 року війська рф вкотре обстріляли, ймовірно, зі ствольної артилерії та РСЗВ "Град" житлові квартали м. Торецька.

В результаті влучань шестеро місцевих мешканців – двоє жінок, троє чоловіків та 11-річний хлопчик отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Зокрема це - осколкові поранення, контузії, черепно-мозкові та мінно-вибухові травми.

Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

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Уламки снарядів пошкодили приватні й багатоповерхові будинки, приміщення дитячого й торговельного закладів, господарські та інші споруди.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Досудове розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

"5 людей поранено внаслідок обстрілів Торецька. Росіяни накрили фактично все місто Градами — пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня. Серед поранених — 11-річна дитина. Всім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний", - додав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



























