Минулої доби рашисти обстріляли 18 прифронтових сіл та міст Запорізької області, - ОВА . ФОТО

68 артударів ворог завдав по Степногірську, Кам’янському, Чарівному, Білогір’ю, Малинівці, 7 обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Новоданилівці, Гуляйпільському, Малій Токмачці, 8 атак БПЛА по Щербаках, Малих Щербаках, Чарівному, авіаудар по Ольгівському.