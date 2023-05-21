Наслідки ворожих обстрілів Куп’янська. ФОТОрепортаж

20 травня близько 18:10 російські військові, за попередньою інформацією снарядами РСЗВ "Град" із запалюючими елементами з піротехнічним складом, вкотре обстріляли м. Куп’янськ. Близько 19.00 окупанти обстріляли місто з артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, 20 травня близько 18:10 російські військові вкотре обстріляли м. Куп‘янськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався снарядами РСЗВ "Град" із запалюючими елементами з піротехнічним складом. Внаслідок обстрілу відбулось займання площею 300 кв м на території одного з місцевих підприємств.

Близько 19:00 військові держави-агресора потворно обстріляли Куп‘янськ. За попередніми даними, з артилерії. Отримали поранення три людини", - йдеться в повідомленні.

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