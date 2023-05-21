На Чернігівщині горить ліс, який окупанти обстріляли близько тижня тому. ФОТО

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області тривають лісові пожежі, що виникли близько тижня тому внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє Північний лісовий офіс, інформує Цензор.НЕТ.

"Ліс зайнявся внаслідок ворожих обстрілів близько тижня тому. Через активну фазу проведення бойових дій на кордоні та наявність інженерно-технічного захисту, визначити площу пожеж досі неможливо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лісівники продовжують створювати мінералізовані смуги в лісах та навколо прилеглих населених пунктів.

"Гасіння пожежі з залученням пожежної техніки та сил особового складу неможливо у зв'язку із постійною загрозою життю та здоров'ю людей", - додали у Північному лісовому офісі.

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