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На Чернігівщині горить ліс, який окупанти обстріляли близько тижня тому. ФОТО

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У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області тривають лісові пожежі, що виникли близько тижня тому внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє Північний лісовий офіс, інформує Цензор.НЕТ.

"Ліс зайнявся внаслідок ворожих обстрілів близько тижня тому. Через активну фазу проведення бойових дій на кордоні та наявність інженерно-технічного захисту, визначити площу пожеж досі неможливо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лісівники продовжують створювати мінералізовані смуги в лісах та навколо прилеглих населених пунктів.

"Гасіння пожежі з залученням пожежної техніки та сил особового складу неможливо у зв'язку із постійною загрозою життю та здоров'ю людей", - додали у Північному лісовому офісі.

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На Чернігівщині горить ліс, який окупанти обстріляли близько тижня тому 01
На Чернігівщині горить ліс, який окупанти обстріляли близько тижня тому 02
На Чернігівщині горить ліс, який окупанти обстріляли близько тижня тому 03

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Топ коментарі

  • Микола Микол
    Половина сибіру цьогоріч точно вигорить..
  • Микола Микол
    Відкриємо другий фронт..
  • Юрій Вінгорськи
    то тиждень тому обстріляли та ліс загорівся, чи він загорівся вчора-позавчора???
    питаю тому що бачу молодняк не пошкоджений, сосна, тим більше ціла
    але це може стати приводом для тотальної вирубки
    судячи по деревах, там добрий, діловий ліс, який ********** вирубувати наші депутати
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