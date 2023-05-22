Новини Фото

У РФ заявили про атаку квадрокоптера на адмінбудівлю у Бєлгородській області, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО

7 66215
У Бєлгородській області РФ повідомили, що на адміністративну будівлю у селі Головчине квадрокоптер скинув вибухівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram.

"Надзвичайна подія у Грайворонському міському окрузі. Кілька хвилин тому з квадрокоптера на будівлю адміністрації сільського поселення села Головчине було скинуто вибуховий пристрій. Загорівся дах", - написав він.

Зазначається також, що за попередньою інформацією постраждалих немає.

.Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі російського Бєлгорода закликали владу роздати їм зброю. ВIДЕО

У мережі також поширили фото та відео пожежі.

У РФ заявили про атаку квадрокоптера на адмінбудівлю у Бєлгородській області, спалахнула пожежа 01

Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Доброї ночі кацапня.
  • Старый зольдат
    А шо, было нельзя или спросите - нас то за что?
  • Urs
    таким чином піднімають градус оголтєлості мєстного насєлєнія, яке не палає бажанням чмобілізуватися.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини