У РФ заявили про атаку квадрокоптера на адмінбудівлю у Бєлгородській області, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО
7 66215
У Бєлгородській області РФ повідомили, що на адміністративну будівлю у селі Головчине квадрокоптер скинув вибухівку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram.
"Надзвичайна подія у Грайворонському міському окрузі. Кілька хвилин тому з квадрокоптера на будівлю адміністрації сільського поселення села Головчине було скинуто вибуховий пристрій. Загорівся дах", - написав він.
Зазначається також, що за попередньою інформацією постраждалих немає.
.Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі російського Бєлгорода закликали владу роздати їм зброю. ВIДЕО
У мережі також поширили фото та відео пожежі.