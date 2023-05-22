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Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є "прильоти" та постраждалі, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Цієї ночі над Дніпропетровською областю збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" збили над нашою областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. Проте, на жаль, маємо й "прильоти"", - йдеться в повідомленні.

У Дніпровському районі через ракетний удар поранено 27-річного чоловіка Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкодженокілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищено більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджено. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси.

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Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені 3 будівлі.

В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там й уламки ракети.

Постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні.

Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто.

зазначається, що обстеження території триває.

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Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є прильоти та постраждалі, - ОВА 01
Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є прильоти та постраждалі, - ОВА 02
Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є прильоти та постраждалі, - ОВА 03
Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є прильоти та постраждалі, - ОВА 04
Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є прильоти та постраждалі, - ОВА 05
Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є прильоти та постраждалі, - ОВА 06
Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є прильоти та постраждалі, - ОВА 07

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Топ коментарі

  • Грицько Добрий
    От якби цих довбаних корегувальників прилюдно повісили та показали це на всіх ресурсах то думаю у більшості цих підарасів відпал б охота чи за гроші ***** чи від кацапсячого вірусу корегувати удари.
  • vadyan
    Русня не люди. Хай повиздихають усі в пекельних борошнах!
  • Olexa Pluzh
    русня підлягає тотальному знищенню на планетарному рівні.
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