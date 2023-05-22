Наслідки удару по Дніпру: ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Російські загарбники завдали удару по аварійно-рятувальній частині ДСНС Дніпра.
Про це повідомив голова ДСНС України Сергій Крук, інформує Цензор.НЕТ.
"Уночі ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину. Зруйновано 3 будівлі, знищено понад 20 одиниць техніки. Постраждав один рятувальник", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що атаки та знищення підрозділів ДСНС - це грубе порушення норм Женевської конвенції.
"Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі!", - йдеться в повідомленні.