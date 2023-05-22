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Наслідки удару по Дніпру: ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Російські загарбники завдали удару по аварійно-рятувальній частині ДСНС Дніпра.

Про це повідомив голова ДСНС України Сергій Крук, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину. Зруйновано 3 будівлі, знищено понад 20 одиниць техніки. Постраждав один рятувальник", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що атаки та знищення підрозділів ДСНС - це грубе порушення норм  Женевської конвенції.

"Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі!", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки удару по Дніпру: ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину 01
Наслідки удару по Дніпру: ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину 02
Наслідки удару по Дніпру: ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину 03
Наслідки удару по Дніпру: ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину 04

Топ коментарі

  • Lis Pedersen b6e739d6
    Я хочу бачити те саме в москoвіі
    як помста
  • Petrov Viktor
    Коричневая чума XXl века - путлеровский фашистский рейх, должен быть уничтожен.
  • Игорь Швец 7e97a605
    Про Женевські ковенції не з кацапами говорить. Вони вже собі на кілька пожиттєвих намотали.
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