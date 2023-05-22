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Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

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Рано-вранці 22 травня 2023 року війська РФ атакували ракетами та безпілотними літальними апаратами Дніпропетровщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

У Дніпровському районі дістав поранення 27-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено будівлі рятувального підрозділу, спецтехніку, приватні автомобілі, автобуси, знищено вантажні та легкові автомобілі.

У Синельниківському районі постраждало 7 людей, двоє з них у лікарні. Пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки, дитсадок, магазини, адмінбудівлі, автівки.

У м. Дніпро пошкоджено будівлі приватного підприємства.

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