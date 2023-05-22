Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж
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За минулу добу російські війська завдали 24 удари по Донеччині. Поліція документує наслідки обстрілів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.
Як зазначається, протягом доби воєнні злочини РФ зареєстровано в 13 населених пунктах. Загинули цивільні мешканці, є поранені.
"Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, Ямпіль, села Богоявленка, Вовченка, Времівка, Георгіївка. Окупанти тероризували населення авіаударами, ракетами Х-58, реактивними системами залпового вогню, артилерією, танками", - йдеться у повідомленні.
Знищено та пошкоджено 47 цивільних об‘єктів - 32 житлових будинки, інтернат, адмінбудівлю, котельню, господарчі споруди, ЛЕП, автомобілі.