Росія побудувала фортифікаційні укріплення на чотирьох локаціях на півдні України - супутникові знімки. ФОТО

Супутниковий аналіз BBC Verify опублікував знімки фортифікаційних споруд росіян, зведених в очікуванні контрнаступу України.

Про це йдеться у матеріалі BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Західне узбережжя Криму, яке раніше було відоме своїми пляжними курортами, тепер усіяне оборонними спорудами росіян. Протяжність фортифікаційних укріплень - 25 кілометрів. На одному з пляжів окупанти встановили "зуби дракона" – бетонні блоки-піраміди, призначенні для перекриття шляхів танкам. Позаду – лінія окопів та бункери.

Деякі військові експерти припускають, що захист, швидше за все, є запобіжним заходом, а не ознакою того, що Росія розраховує захищатися від атаки з моря, оскільки Україна має невеликий військово-морський потенціал.

Аналітик розвідки Лейла Гест каже: "Укріплення, ймовірно, створені для того, щоб стримувати будь-яку сміливу українську операцію з наcтупу на Крим через море, а не на суші".

Розташований на ключовій трасі на південному сході України Токмак ЗСУ, ймовірно, захочуть використати, щоб відрізати Крим від інших контрольованих Росією територій. Тому росіяни виселяють мешканців міста, аби перетворити його на військову фортецю та забезпечити окупантами доступ до припасів та базу для відступу.

На північ від Токмака викопано мережу окопів у дві лінії – напрямок, звідки мала б наступати Україна.

За цими траншеями є ще одне кільце укріплень навколо міста з трьома шарами оборони, які можна чітко побачити на цьому супутниковому знімку великим планом.

На захід від Токмака уздовж 35 км дороги Е105 ворог звів лінію протитанкових ровів та траншей.

"Шлях E105 є стратегічно важливим, він з’єднує контрольований Росією Мелітополь на півдні з містом Харків на півночі, який контролює Україна. Сторона, яка контролює трасу, може легко переміщати війська по регіону", - пише видання.

Зазначається, якщо українські війська спробують скористатися цією дорогою, Росія, ймовірно, обстрілюватиме її з важкої артилерії з-за своєї оборони. Позиція Росії знаходиться в радіусі іншої сусідньої дороги – Т401, яка також може стати ціллю.

Маріупольський порт займає стратегічне положення між окупованими Росією територіями на сході та Кримом на півдні. З огляду на те, що Росія очікує, що Україна спробує відвоювати його, BBC Verify вирішила оглянути територію навколо міста, що призвело до виявлення колекції круглих траншей.

Розташована поблизу невеликого села Рівнопіль приблизно за 34 милі (55 км) на північ від Маріуполя, кожна кругла траншея має насип ґрунту посередині, можливо, або для захисту артилерії, або для підтримки стійкості гармат.

Тим часом круглі траншеї дозволяють солдатам сховатися та переміщати артилерію, щоб вона могла цілитися в будь-якому напрямку.

"Це показує, що Росія готується захищати ділянки відкритого ґрунту поряд з їхньою більш широкою мережею окопів. Але деякі аналітики відзначають, що українські війська можуть використовувати подібні супутникові зображення та спостереження з безпілотників, щоб ідентифікувати та обійти багато з цих оборонних пунктів", зазначають у виданні.

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