СБУ затримала ворожу інформаторку, яка "полювала" за українською ППО в районі Бахмуту. ФОТО

Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисницею виявилася мешканка Олексіїво-Дружківки. Жінка активно користувалася забороненою соцмережею "Одноклассники", де поширювала антиукраїнські дописи. Через цю соцмережу її завербував "зв’язковий" російської спецслужби, У січні цього року запропонував долучитися до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для збору розвідданих зловмисниця виходила на місцевість та приховано спостерігала за підрозділами українських військ. Також вона "в темну" використовувала своїх сусідів та знайомих, в яких розпитувала інформацію про пересування колон військової техніки Сил оборони. Зловмисниця збирала для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. Також намагалась встановити координати вогневих позицій, фортифікаційних споруд та системи протиповітряної оборони українських захисників.

Отримані відомості надсилала окупантам через месенджер у вигляді текстових повідомлень із зазначенням геолокацій українських об’єктів.

Співробітники СБУ затримали фігурантку під час виконання нею ворожого завдання. У неї виявлено мобільний телефон, який жінка використовувала для передачі агресору закритих відомостей. Жінці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності ( ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.

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