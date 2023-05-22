Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.
20 та 21 квітня російські війська двічі обстріляли територію регіону з авіації, 9 разів із реактивних систем залпового вогню, 138 - із артилерійських установок, нанесли 10 ударів, застосувавши БПЛА.
Загалом армія окупантів обстріляла понад 20 населених пунктів – Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Преображенка, Ольгівське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Чарівне, Червоне, Білогір'я, Полтавка, Малинівка, Щербаки, Гуляйпільське, Затишшя, Степногірськ, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове.
Найбільше влучань працівники поліції зафіксували на Пологівщині, зокрема в Оріхові та Гуляйполі. У районних центрах зруйновані понад 10 будинків. Також ворожими обстрілами знищений особистий транспорт громадян, частково пошкоджені будівлі гуртожитку та культової споруди.
Інформації про поранених не зареєстровано.