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За останній місяць на деокупованих територіях знайшли 50 тіл зниклих безвісти українців. ФОТОрепортаж

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На деокупованих територіях Донецької, Луганської та Харківської областей за місяць знайдено тіла 50 зниклих безвісти українців.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що фото були надані командиром пошукових груп у Донецькій, Луганській та Харківській областях Олексієм Юковим.

"Кадри були зроблені на деокупованих територіях під час відпрацювання локацій імовірних поховань. Лише за минулий місяць пошуковцям вдалося підняти п'ятдесят тіл", - зазначив Котенко.

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За останній місяць на деокупованих територіях знайшли 50 тіл зниклих безвісти українців 01
За останній місяць на деокупованих територіях знайшли 50 тіл зниклих безвісти українців 02
За останній місяць на деокупованих територіях знайшли 50 тіл зниклих безвісти українців 03
За останній місяць на деокупованих територіях знайшли 50 тіл зниклих безвісти українців 04
За останній місяць на деокупованих територіях знайшли 50 тіл зниклих безвісти українців 05
За останній місяць на деокупованих територіях знайшли 50 тіл зниклих безвісти українців 06

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