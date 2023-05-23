Доба на Харківщині: у Куп’янську є поранені, пошкоджено 14 будинків, по В’язовому вдарили ракети С-300. ФОТО

Упродовж минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки - 76-ти та 53-х років та цивільний 35-річний чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані.

"У районі с. В'язове Харківського району ворог завдав удару 2 ракетами С-300. Обидві влучили на відкритій місцевості в полі. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 9,8 га території та знешкодили 59 вибухонебезпечних предметів.

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"На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу піти в наступ в районі Масютівки. Зазнав невдачі та відступив з втратами", - резюмує очільник регіону.