Коригувальника, який наводив російські ракети на Одещину, засудили до 15 років. ФОТО
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До 15 років за ґратами засуджено ворожого агента, який зливав дані про обороноздатність Одещини та наводив ракети по регіону.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловіка визнали винним у держзраді та незаконному поводженні зі зброєю. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Інформатор збирав дані про чисельність та переміщення особового складу, захисні укріплення, місця зосередження бойової техніки.
Він збирав у соцмережах дані про волонтерів та одеситів із активною проукраїнською позицією. А також передавав росіянам персональні дані українських військовослужбовців.
Всю цю інформацію ворог використав для ракетних ударів по регіону.
"У судовому засіданні він визнав свою вину, утім не розкаявся у вчинених злочинах, з огляду на свої ідеологічні вподобання", - йдеться у повідомленні.