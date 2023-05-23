Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Поліція документує наслідки обстрілів російською армією правобережжя Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, ворог цілодобово обстрілював населені пункти Бериславського та Херсонського районів з РСЗВ, артилерії, танків, авіації та БПЛА. Під авіаційною атакою агресора вкотре опинилося місто Берислав, росіяни запустили керовані бомби на промислову зону. Під час артилерійського обстрілу с.Станіслав загинув 47-річний місцевий житель. На час атаки чоловік допомагав лагодити дах будинку своєму родичу, отримав осколкове поранення в серце, смерть була миттєвою.

"Під вогнем окупантів опинилися смт Козацьке та с.Веселе Новокаховської міської громади, поранення отримали дві жінки. Росіяни обстріляли с.Качкарівка, внаслідок чого 62-річна місцева жителька отримала мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

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В обласному центрі під ворожий удар потрапили цивільні будівлі в центрі міста, у мікрорайонах Корабел, ХБК, Таврійський та у передмістях. У багатоповерхівках розбиті вікна, пошкоджені балкони, у магазинах та аптеках не лишилося жодного вцілілого вікна", - йдеться у повідомленні.

На місцях ворожих атак працювали слідчі та криміналісти. Правоохоронці оглядали місця обстрілів, збирали речові докази та документували наслідки воєнних злочинів окупантів.