Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено). ФОТОрепортаж
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!", - зазначив глава держави.
На якому саме напрямку перебуває верховний головнокомандувач, не зазначається.
Згодом у Офісі Президента уточнили, що повертаючись із закордонного візиту, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня морської піхоти відвідав передові позиції Збройних Сил України у смузі оборони Вугледар - Мар’їнка в Донецькій області.
Верховний Головнокомандувач заслухав доповідь командувача морської піхоти й ОТУ "Донецьк" генерал-лейтенанта Юрія Содоля щодо поточної ситуації на визначеній ділянці фронту.
Президент також поспілкувався з українськими воїнами та взяв участь в урочистостях.
Зеленський наголосив, що морська піхота - це братерство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню бійців, які завжди демонструють швидкість, рішучість і результат.
За словами глави держави, з початку російської агресії військові частини й підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках фронту, професійно та впевнено знищуючи загарбників.
"Щодня на полі бою українська морська піхота доводить, що вона є потужною силою, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах. І нам потрібно більше такої сили. Тому відсьогодні ми значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо корпус морської піхоти", - заявив президент.
Як розповів Зеленський, буде сформовано нові бригади, забезпечені сучасною технікою та зброєю.
Президент також вручив державні нагороди. Так, за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив ордени "Золота Зірка" полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу.
За особисту мужність і самовіддані дії в захисті України Володимир Зеленський нагородив морпіхів орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького.
Крім того, з метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин Глава держави вручив відзнаку президента України "За мужність та відвагу" командуванню морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ, 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та її підрозділам: 18-му окремому батальйону морської піхоти та 137-му окремому батальйону морської піхоти, а також 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 140-му окремому розвідувальному батальйону.
Володимир Зеленський також присвоїв військове звання бригадного генерала начальнику штабу - заступнику командувача морської піхоти ВМС ВСУ полковнику Олексію Андросову.
Наприкінці заходу морпіхи подарували президенту свій прапор, пам’ятну плакетку та шеврони всіх частин морської піхоти.