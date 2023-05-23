Авдіївка під інтенсивними обстрілами, по Торецьку вдарили дві керовані авіабомби, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку 2 людини поранено в Авдіївці - місто зазнало 15 обстрілів. Зафіксовано обстріли Мар'їнки, Максимільянівки та Георгіївки. Також ворог з "Ураганів" обстріляв Курахівську громаду - без жертв.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Нью-Йорку - у містечку пошкоджено будинок. Торецьк зазнав численних артобстрілів та падіння двох керованих авіабомб - пошкоджено будинок, адмінбудівлю та захисну споруду. Ще 1 будинок пошкоджено у Миколаївці Костянтинівської ТГ. У Часовоярській ТГ пошкоджено 2 багатоповерхівки та 2 приватні будинки. У Соледарській ТГ пошкоджено 2 будинки у Никифорівці", - йдеться у повідомленні.













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На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Верхньокам'янському та 1 у Званівці, ще 2 будинки пошкоджено у Торському Лиманської громади.