День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Молитва відбулася в Екуменічному храмі Архістратига Михаїла та Українських Новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. Після неї на знак пам’яті про загиблих захисників України пролунав Дзвін Гідності. До портретів кожного зі 107 Героїв Небесної Сотні поклали квіти.
"День героїв - це день ушанування українців, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України. Це свято стало символом незборимості української нації, святом пошанування подвигів як загиблих, так і живих героїв, які є серед нас", - пояснили організатори свята з Націльонального музею Революції Гідності.
Це свято було офіційно запроваджене постановою Другого великого збору ОУН у квітні 1941 року.
Автор фото та відео Олег Богачук