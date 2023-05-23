Волинська компанія постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Компанія на Волині постачала в Росію стратегічно важливу продукцію, яка використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

За даними Служби безпеки, до оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, продавав до РФ комплектуючі, які використовують для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.

"Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями "л/днр".



За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію. Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: СБУ затримала ворожу інформаторку, яка "полювала" за українською ППО в районі Бахмуту. ФОТО

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено:



- комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності;

- гроші, одержані злочинним шляхом.

СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.



Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.

Також читайте: Затримано агента воєнної розвідки РФ, який збирав дані про військові та стратегічні об’єкти на Черкащині, - СБУ. ФОТО









