Волинська компанія постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними Служби безпеки, до оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, продавав до РФ комплектуючі, які використовують для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.
"Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями "л/днр".
За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію. Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено:
- комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності;
- гроші, одержані злочинним шляхом.
СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.