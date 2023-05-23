Новини Фото • Агресія Росії проти України

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

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Війська РФ били по населенню авіабомбами, ракетами, РСЗВ "Град", артилерією, танками, мінометами. Обстрілів зазнали міста Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Дружба, Іванівське, Карлівка, Миколаївка, Тоненьке, Стара Миколаївка, Червоне.

Про це йдеться в повідомленні поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Авдіївка витримала 15 російських атак, з них 5 авіаударів. Поранено двох цивільних мешканців, пошкоджено лікарню.

Торецьк другу добу поспіль рашисти руйнують керованими авіабомбами ФАБ-250. Пошкоджень зазнала критична інфраструктура. Попередньо – без постраждалих.

У Нью-Йорку ворожі снаряди поцілили в цивільний автомобіль, вбили людину, ще одну поранили. Пошкоджено приватний будинок.

В Іванівському та Часовому Яру двоє цивільних зазнали поранення.

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Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 02
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Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 05
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 06
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