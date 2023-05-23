Українські військові відпрацьовують у Британії ведення вогню із NLAW. ФОТОрепортаж

У Великій Британії українські військові під керівництвом норвезьких інструкторів відпрацьовують ведення вогню із використанням переносної протитанкової керованої ракети NLAW для уcпішного знищення бронетехніки ворога у ближньому бою.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Інструктори Норвезької національної гвардії в рамках багатонаціональної навчальної операції "Інтерфлекс" з базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних сил України під керівництвом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії відпрацьовують з українськими воїнами заняття з ідентифікації озброєння та військової техніки механізованих і танкових підрозділів ворога, засадних дій на техніку противника, ведення вогню із використанням переносної протитанкової керованої ракети NLAW для уcпішного знищення бронетехніки ворога у ближньому бою", - йдеться у повідомленні.

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Ця підготовка дає змогу вдосконалити набуті бойові навички для підвищення особистої безпеки та безпеки підрозділу під час різних сценаріїв дій ЗСУ, щоб військові могли вправно використовувати необхідні тактичні знання для захисту України, зазначили в Генштабі.

















