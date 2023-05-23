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"Духовна звитяга": Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній у Києві освятив 12 ікон з циклу робіт "Духовна звитяга", в рамках проєкту "АртАрмор".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ

Ікони написано на бронеплитах від бронежилетів, які було пошкоджено, але вони стримали ворожі кулі й зберегли життя українським захисникам.

"Духовна звитяга" акцентує увагу на духовній боротьбі українського народу та важливості віри в Бога.

Зазначається, що освячені ікони презентують представникам закордонних країн-партнерів, як подяку за допомогу Україні в боротьбі проти агресора.

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Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 01
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 02
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 03
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 04
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 05
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 06
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 07
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 08
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 09
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 10
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 11
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 12
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 13
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 14
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 15
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 16
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 17
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 18
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 19
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 20
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 21
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 22
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 23
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 24
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 25
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 26
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 27
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 28
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 29
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 30
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 31
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 32
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 33
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 34

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Парашники "освящают" ракеты, которые убивают Украинцев, а Украинцы бронеплиты, которые сберегли жизни Украинцев. А быдло у нас до сих пор спрашивает "какая разница".
  • Pawlo Filonenko
    Дуже символично!🙏
  • shokolad
    це символічно. Плити, які захищають життя наших Воїнів гідні того, щоб на них були написані святі лики . Якщо ви не вірете у вищі сили, то то ваша справа. Ця робота була зроблена для тих, хто вірить. І мають право на цю віру.
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