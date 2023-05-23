"Духовна звитяга": Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
5 42618
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній у Києві освятив 12 ікон з циклу робіт "Духовна звитяга", в рамках проєкту "АртАрмор".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ
Ікони написано на бронеплитах від бронежилетів, які було пошкоджено, але вони стримали ворожі кулі й зберегли життя українським захисникам.
"Духовна звитяга" акцентує увагу на духовній боротьбі українського народу та важливості віри в Бога.
Зазначається, що освячені ікони презентують представникам закордонних країн-партнерів, як подяку за допомогу Україні в боротьбі проти агресора.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.