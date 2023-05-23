Росія з 24.02.22 знищила в Україні 183 медзаклади. ФОТО

Від початку повномасштабного вторгнення РФ повністю знищила 183 українські медзаклади і 250 автомобілів швидкої допомоги.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом росіяни пошкодили в Україні 1503 медичних заклади. 183 з них зруйновані вщент і не підлягають відновленню.

Також від початку повномасштабної війни знищила 250 автомобілів швидкої допомоги, ще 103 автомобілі швидкої медичної допомоги було пошкоджено, а 125 - викрадено.

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Інсталяцію українських автомобілів екстреної медичної допомоги, пошкоджених вогнем та обстрілами російської армії під час виконання медиками своїх обов'язків, МОЗ презентувало в Женеві під час відкриття 76 сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, "розстріляна швидка допомога - це ще одне свідчення російського терору, який б'є по українській медичній системі і намагається знищити кожного з нас".

"Інсталяція є прикладом незламності, відважності та невтомності українських медиків", - сказав він.

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Учасники засідання 76 сесії ВАОЗ, серед яких були представники Польщі, Франції, Великої Британії, Німеччини, Угорщини, Молдови, Литви, Латвії, Кіпру, Швеції, Фінляндії, ВООЗ та Єврокомісії, висловили свою готовність і далі підтримувати Україну.

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