Вибух у Шевченківському райсуді Києва: Повідомлено про підозру 5 правоохоронцям, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Так, співробітникам СІЗО інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), а військовослужбовцям Нацгвардії – порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст. 418 КК України).
"За даними слідства, 5 липня 2023 року підозрювані брали участь в етапуванні підсудного до приміщення Шевченківського районного суду м. Києва для участі у розгляді справи. Під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятора" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі.
В приміщенні суду арештант застосував вибухові засоби. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду. Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти. Він кустарно виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв. Планував підірвати їх у приміщенні суду, щоб втекти, використовуючи паніку. У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду", - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.
ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк. Пізніше глава МВС Клименко повідомив, що особа, яка влаштувала вибух, загинула.